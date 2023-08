"Lucca: Mappe, noleggio bici, mostre, parcheggi e turismo"

Flussi turistici in crescita e numeri che parlano, nel solo punto informazioni di Porta San Donato, di 150 accessi giornalieri per un totale di circa 4.500 presenze mensili. Arrivano i turisti a Lucca e il riscontro è sotto gli occhi di tutti. La città è presa d’assalto e la provenienza registra presenze straniere, ma anche italiane. Gli eventi passati e in programma, premiano la città delle Mura (ma anche i territori limitrofi), dando un’indicazione netta: la ricerca di una bellezza insita nella storia del luogo.

I punti dedicati alle informazioni turistiche rappresentano inoltre una cartina di tornasole anche per l’amministrazione comunale. Da chi vi accede, arriva infatti una sorta di risposta riguardo alle esigenze più frequenti dei visitatori. Che in una città d’arte come Lucca, ha bisogno di risposte concrete. A darle, chi è preposto al front office delle informazioni, una sorta di punto cardinale al quale il turista si affida.

Ed ecco, ad esempio, il decalogo delle richieste più frequenti che riportiamo in ordine decrescente. Si parte dall’utilizzo della toilette, alla richiesta di una mappa della città, oppure alle domande sulle caratteristiche dell’ufficio: in questo caso, sono tanti coloro i quali chiedono se la struttura è un museo. Molte le domande sulla storia delle Mura e sul castello di Porta San Donato. Informazioni su attrazioni della città e sulle visite; e ancora, la richiesta di mappe delle Mura che recentemente sono state stampate anche in lingua inglese. Immancabili le informazioni sul noleggio delle biciclette, eventi e mostre, come sui parcheggi. Seppure in coda alle richieste, quella relativa al timbro sulle credenziali della via Francigena: una domanda, questa, che anche in altri Paesi esteri i turisti pongono con particolare interesse.

Maurizio Guccione