”Lucca magico pastrocchio”. Pd attacca sul suolo pubblico

"Lucca magico pastrocchio". E’ questo – secondo la segreteria comunale del Pd – "il risultato delle modifiche al regolamento del suolo pubblico e dall’ultima delibera della giunta Pardini, con conseguente malcontento di categorie e commercianti. Spente le luci di Natale, alla prima vera prova amministrativa, l’assessora Granucci fallisce e poi cerca una toppa che non cambia un giudizio diffusamente negativo".

"Nonostante sindaco e assessora – prosegue il Pd – si ostinino a negare gli aumenti, per molti esercenti del centro storico a cui è stata modificata la fascia di classificazione della zona, la nuova tariffa sarà un vero e proprio salasso che condizionerà le attività, i prezzi e che potrebbe costare anche posti di lavoro. Una decisione che l’amministrazione Pardini non può certo andare in giro a motivare con l’aumento del numero di eventi in centro storico. Il profluvio di feste e manifestazioni è una scelta tutta politica di questa amministrazione, che non può essere fatta rivalere sulle attività commerciali. La necessità di risorse aggiuntive da parte del Comune è finalizzata a pareggiare buchi, finanziare altri eventi e festine che coinvolgono solo il centro o esiste forse una minima idea di redistribuire le risorse anche per altre zone della città totalmente dimenticate? Nonostante questa giunta si fosse presentata come quella del dialogo e della condivisione, anche in questo caso ciò che è mancata è sicuramente la concertazione di un atto che così non sembra avere un’idea guida, se non forse quella di fare cassa".

Secondo il Pd, poi, a criticare il provvedimento non è solo l’opposizione “rancorosa”, bensì "categorie e sindacati che rappresentano commercianti e ristoratori. Segno di un confronto che evidentemente è mancato. Una carenza di dialogo – agigungono i dem – che pare essere il modus operandi dell’assessora Granucci, se si considera anche la situazione di Porta dei Borghi, con le attività avvisate solo poche ore prima dell’inizio di un cantiere che porterà disagi per settimane, o di piazza del Giglio. Il nostro suggerimento è rimandare la decisione sul da farsi, ascoltare maggiormente le associazioni di categoria ed analizzare il settore. La decisione di aumentare la tariffa del suolo pubblico non sembra essere stata una buona idea e, in ogni caso, è stata presa alla leggera dall’amministrazione comunale: il sistema attualmente in vigore peraltro è in applicazione da non molto tempo, se consideriamo le sospensioni avvenute per la pandemia e nel post pandemia. Nei momenti di confusione è meglio evitare mosse avventate e prendersi una pausa di riflessione".