Lucca Magico Natale. La grande festa torna ancora più scintillante

Nove mercatini tipici, 45 giorni di festa, 31 eventi, sette installazioni artistiche, 1432.869 punti luce: torna Lucca Magico Natale, ovvero il calendario di iniziative che il Comune di Lucca ha messo in piedi a partire dallo scorso anno per alimentare le presenze turistiche durante il periodo delle feste e rendere più viva e gradevole la città, dopo che per anni il centro storico è parso più simile a una triste città dell’Est Europa ai tempi in cui era ancora in piedi il Muro di Berlino.

Le principali novità sono state presentate ieri mattina a Palazzo Orsetti dagli assessori Remo Santini, Paola Granucci e Mia Pisano, che detengono rispettivamente le deleghe al Turismo, al Commercio e alla Cultura. Dopo il grande successo dello scorso anno, l’amministrazione comunale ha infatti deciso di implementare e sviluppare ulteriormente il calendario di eventi e iniziative che coinvolgerà i cittadini, le realtà commerciali ed i luoghi simbolo del territorio unendo gli elementi magici delle festività alle bellezze della città per creare un’atmosfera unica. L’albero gigante, oltre 14 metri, sarà in piazza Napoleone, mentre alla salita delle Mura ecco un albero realizzato sull’asfalto con fiori e vegetazione che è destinato a essere una delle attrazioni più gettonate.

"L’impegno dell’amministrazione è nel ridare interesse alle aree anche più decentrate come quella est e alcune frazioni che a turno saranno coinvolte ogni anno – ha spiegato Granucci – l’obiettivo datoci lo scorso anno è stato raggiunto, lo testimonia il fatto che molte attività commerciali non hanno chiuso dopo i Comics". In particolare, saranno quattro le zone della periferia: Ponte a Moriano, Santa Maria a Colle, San Vito, Santa Maria del Giudice. Tutte le luci anche sono a cura di Verdina Luminarie, come nella passata edizione. Per i costi tutta l’organizzazione, Palazzo Orsetti conta sul contributo, come lo scorso anno, dei privati, mentre di tasca sua spenderà 100mila euro per il centro e 25mila per le periferie. Importanti anche le ricadute turistiche.

"Squadra che vince non si cambia – ha aggiunto Santini – e per le installazioni abbiamo confermato chi le aveva realizzate lo scorso anno. Stiamo, attraverso i social, pubblicizzando la città nelle regione limitrofe per attrarre turisti e abbiamo previsto anche un contest fotografico per le immagini più belle che verranno scattate e poi premiate".

Attivo anche il lato culturale, con un bando aperto (da 25mila euro) per le associazioni del territorio che sono invitate entro il 20 novembre a presentare le loro proposte.

"La Fabbrica del Natale – ha aggiunto Pisano – verrà realizzata a Villa Bottini e sono tante le iniziative culturali a cui contiamo di dare vita sia per i grandi che per i piccoli".

La data di accensione delle numerosi luci e installazioni è prevista per sabato 25 novembre alle ore 17.30".

Fabrizio Vincenti