Lucca Le Mura, la città perde la partita più brutta

Cristiano

Consorti

Oggi dunque la Croce Rossa va ad unirsi alle altre associazioni di volontariato come Croce Verde che da anni ha una sua moderna sede e alla Misericordia che oltre alla storica in centro sta portando avanti i lavori per quella operativa fuori Porta Sant’Anna.

Peccato non poter parlare di un altrettanto futuro roseo per un’altra realtà che, anche se in campo completamente diverso da quello sociale, in pratica sparisce dai radar: il basket femminile “Lucca

Le Mura“ (precisiamo, da non confondersi con Le Mura Spring altra società che milita nel campionato di serie B). Il basket “Lucca Le Mura“ per ben 13 anni consecutivi ha militato nella massima serie, la A1: sembra ieri quando in redazione seguivamo in diretta l’ultima partita che consegnò a Lucca lo storico scudetto nel 2017 a cui seguì subito la festa con i tifosi e le giocatrici in centro. Una serata storica raccontata per filo e per segno anche sulle colonne de La Nazione.

Eppure oggi, non c’è alcuna festa: dopo l’appello di qualche mese fa per sostenere la società di basket in questione – alla luce delle nuove disposizioni nazionali che prevedono il passaggio al professionismo con tutti i costi maggiori che ne conseguono – , ecco che non c’è più spazio per feste, ma solo per i ricordi. Perché l’appello è rimasto pressoché inascoltato. Peccato, perché spesso si parla dello sport come l’ambiente in cui crescere, per non stare davanti a un telefonino, per capire i valori della sana competizione, per imparare anche a perdere. Beh, stavolta non c’è che dire, a perdere è stata tutta la città. Abbiamo imparato a perdere la partita più brutta. Ma certo, come brucia la sconfitta!