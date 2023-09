LUCCA: Intitolazione Strada a Leila Farnocchia - Liberazione Comune di Lucca

Martedì, in occasione dell’anniversario della liberazione di Lucca dai tedeschi e il conseguente arrivo delle truppe alleate, il Comune di Lucca ha inserito nel calendario delle celebrazioni l’intitolazione di una strada nella frazione di Nozzano a Leila Farnocchia. Farnocchia, a soli 31 anni, fu barbaramente picchiata e torturata dopo essere stata arrestata da un militare tedesco e infine fucilata dalla truppe tedesche, nonostante avesse condotto sino a allora una semplice e ritirata vita e non si fosse macchiata di alcunché. La madre, negli atti del processo celebrato dopo la guerra, precisò che non si era esposta contro il fascismo o contro l’occupazione tedesca. Anzi, pare che si scambiasse lettere affettuose con un giovane militare tedesco.

Il 22 agosto 1944, Leila Farnocchia era scesa a Camaiore per il rinnovo dei suoi documenti. Con la madre malata era sfollata in collina, ma spesso scendeva nella cittadina per fare un po’ di spesa e recuperare qualcosa dalla casa di famiglia che avevano lasciato. Si fermò in Via di Mezzo a Camaiore, attratta dai manifesti del cinema. Era vestita con abiti comodi, una tenuta che oggi si direbbe sportiva, considerato il caldo e la tanta strada da fare a piedi. Portava sulle spalle un tascapane con le cose necessarie di cui aveva bisogno la madre. A un tratto un militare nazista che passava in compagnia di una giovane prostituta del posto, le si avvicina e le si avventa contro con violenza. La arresta, la conduce prima in un negozio di latteria requisito dai nazisti e usato come prigione temporanea. Poi viene trasportata in una prigione delle SS a Nozzano: è l’inizio del martirio, che si conclude con la fucilazione il 25 agosto del 1944.

La sua vicenda è ricostruita nel libro di Simonetta Simonetti "In quel tempo bastava molto meno – Leila Farnocchia: Camaiore-Nozzano agosto 1944" (TraLeRighe Libri). La cerimonia, che porta a compimento un percorso di memoria sospeso dal 2022 grazie all’intervento della neo costituita Commissione Toponomastica del Comune, si svolgerà martedì 5 settembre alle ore 11,30 nella strada oggetto dell’intitolazione nei pressi della Farmacia Comunale di Nozzano alla presenza delle autorità civili, militari e della associazioni combattentistiche.