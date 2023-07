Lucca: Interrotto il periodo di siccità: pioggia e temperature più basse

Dopo 24 giorni (e 4 ore) si è interrotto il periodo di siccità di questa estate nel centro storico di Lucca. Ieri il pluviometro dell’Orto botanico ha registrato complessivamente 14,4 millimetri, il quantitativo più alto in provincia di Lucca e sull’intera costa toscana. Valori superiori si sono registrati soltanto in sei stazioni delle province di Firenze e Arezzo. Era dal 30 giugno scorso che non pioveva a Lucca. Immediato l’effetto sulla temperatura. La massima ieri si è fermata a 30 gradi, rispetto ai 33,4 di lunedì. Quello di ieri è stato il quinto giorno consecutivo a Lucca con temperatura massima inferiore ai 34 gradi C che fanno percepire una condizione di potenziale disagio da caldo. D’altra parte l’alto tasso di umidità di lunedì aveva comunque creato disagio fino a tarda notte.

La temperatura media di questo luglio, che ha comunque fatto registrare 12 giorni con massima sopra i 34 gradi, si è attestata ieri a 26,7 gradi che lo collocano al quinto posto della classifica dei più caldi dal 1941, dopo il 2015 da primato (con una media di 27,3 gradi C); lo scorso anno 2022 (27,1); 1952, 1983 e 2006 (26,9 gradi C).

Con la pioggia di ieri il 2023 sale a 554,2 millimetri di pioggia dall’inizio dell’anno. Per fare un confronto lo scorso anno, alla data odierna, eravamo fermi ad appena 302,8 millimetri, ovvero al cinquantesimo posto dal 1916, a fronte di una media attesa di 580 millimetri. Valori dunque che si possono considerare nella norma, anche se non abbiamo completamente recuperato la media della pioggia tipica della nostra città. Anche a livello di bacino del Serchio siamo a 553 millimetri negli ultimi sei mesi e a 1.483,3 millimetri negli ultimi 12 mesi a fronte rispettivamente di 743,6 e di 1.793 millimetri attesi.

Intanto questo ultimo periodo senza pioggia ha comportato variazioni nella falda idrica. Resta da vedere fra domani e giovedì la possibile variazione della falda idrica a seguito della pioggia di ieri. Il freatimetro di Salicchi lunedì registrava un livello della falda sceso di un metro rispetto al 24 gennaio: da meno 5,07 a meno 6,07 metri rispetto al piano di campagna. Dopo una crisi idrica per ripristinare la riserva occorrono più annualità con piogge almeno nella media.

