Lucca incontra Nagasaki In nome del beato Orsucci

Ci sarà anche la delegazione giapponese guidata dall’arcivescovo emerito di Nagasaki, mons. Joseph Mitsuaki Takami, nella chiesa di San Pietro Somaldi, domani alle 21, per il concerto "Sakura – Fiori di ciliegio. Puccini, Lucca meets Nagasaki". La serata, a ingresso libero, organizzata da Fondazione Puccini, Associazione Lucchesi nel Mondo e Lions Club Lucca Le Mura, in collaborazione con l’Arcidiocesi, rientra nelle iniziative in programma per Thesaurum fidei fino al 31 maggio offrirà varie occasioni per fare memoria del beato Angelo Orsucci (Lucca 8 maggio 1573 – Nagasaki 10 settembre 1622) e dei cristiani martiri in Giappone. Il concerto di domani sera è un omaggio musicale per festeggiare l’anniversario della nascita del missionario lucchese che per primo ha legato il suo nome e quello di Lucca alla città di Nagasaki.

Legame poi, in epoche successive, sublimato dalle note di Giacomo Puccini. Non a caso la scelta di un concerto è andata alla chiesa di San Pietro Somaldi. Lì c’è l’organo suonato dal Maestro autore della Madame Butterfly, opera ambientata proprio a Nagasaki. La serata prevede una prima parte in cui si esibirà Manuel Del Ghingaro proprio all’organo con la “Sonata X” di Domenico Puccini. La seconda parte invece, prevede un concerto lirico con la soprano Silvia Pantani e la pianista Anna Cognetta. La direzione artistica e la presentazione è affidata a Vievien Hewitt. Alla serata parteciperanno i più alti rappresentati delle associazioni e degli enti organizzatori. La cittadinanza è invitata a prendere parte a questa occasione di condivisione che celebra il legame tra Nagasaki e Lucca come anche a un altro appuntamento importante, che vedrà protagonista sempre la delegazione giapponese e in particolare mons. Takami.

Infatti lunedì, anniversario della nascita del Beato Angelo Orsucci, alle 9 ci sarà un ritrovo in San Romano e, dopo un momento di preghiera, interverrà proprio l’Arcivescovo emerito di Nagasaki sulla fede tramandata nella sua famiglia (cristiani nascosti) e da lui ricevuta. Dopodiché, alla presenza delle autorità, sarà scoperta alle 10 una targa commemorativa in un ambiente interno alla struttura: ricordiamo che nel convento domenicano di San Romano entrò e prese i voti il giovanissimo Angelo Orsucci. Al termine della cerimonia la delegazione giapponese si trasferirà a piedi davanti il palazzo natìo del missionario lucchese, in via Guinigi, dove c’è già una lapide storica. Infine la delegazione visiterà l’oratorio degli Angeli Custodi dove alle 11.30 l’arcivescovo emerito di Nagasaki celebrerà una messa.