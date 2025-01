Lucca, in ospedale è arrivata la Befana

Lucca, 5 gennaio 2025 - Come tradizione è arrivata oggi all’ospedale di Lucca la Befana dei Vigili del Fuoco, che ha consegnato al “San Luca” regali e calze destinati ai bambini ricoverati in Pediatria, in collaborazione con l'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco, con l’Unicef (presente fin dalla prima edizione), con il Comitato San Francesco e con la Polizia di Lucca.

Come già avvenuto negli anni precedenti, la simpatica vecchietta era infatti accompagnata dagli operatori della Polizia, che hanno distribuito ulteriori doni e gadget della Polizia di Lucca.

C’è stato anche un simpatico momento di condivisione che ha visto accomunati in un unico abbraccio Vigili del Fuoco, personale della Polizia, rappresentanti dell’UNICEF (che hanno consegnato le tradizionali bambole) e operatori sanitari.

La Befana dei Vigili del Fuoco è stata accolta dalla direttrice della Pediatria di Lucca, Angelina Vaccaro, insieme alla coordinatrice infermieristica Monica Di Ricco e agli altri operatori della struttura.

Il personale Asl ha espresso grande soddisfazione e ha ringraziato per questa visita, che rientra fra le iniziative in grado di rendere più serena e gioiosa la permanenza in ospedale dei bambini.