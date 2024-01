Lucca in maschera,. Aperto il nuovo bando per gli sponsor

E’ online l’avviso pubblico per partecipare come sponsor alla seconda edizione di Lucca in Maschera, contribuendo ad accrescere un contenitore di eventi ambizioso, che si rinnova con l’obiettivo di rilanciare ulteriormente un periodo dell’anno storicamente considerato di ‘bassa stagione’. La seconda edizione di LIM, dopo il grande successo dello scorso anno, torna infatti alla ribalta con un calendario ancora più ricco e ambizioso spalmato su tutto il mese di febbraio. Questo il link per partecipare come sponsor è sul sito del Comune di Lucca, anche il calendario di Lim è online.