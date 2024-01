“Lucca in Maschera 2024“. Sfilata allegorica il 4 febbraio concerto e installazioni

Torna il Carnevale lucchese in salsa viareggina. L’appuntamento per la seconda edizione della maxi sfilata è per domenica 4 febbraio. E non sarà solo sfilata allegorica, ma anche installazioni nelle piazze per alcune settimane. In più un maxi concerto, non più Cristina D’Avena, ma comunque un nome “calamita“ che il Comune svelerà nei prossimi giorni. Lunedì si è svolta la prima riunione operativa per “Lucca in Maschera“ edizione 2024, con il coordinamento dell’assessore al turismo Remo Santini e degli uffici competenti. Condita da qualche polemica nel suo debutto, lo scorso anno, il Carnevale di Viareggio al netto dei carri è ora pronto a sbarcare nuovamente a Lucca. “Dopo l’incredibile successo della prima edizione Lucca in Maschera seconda edizione tornerà protagonista in città nel mese di febbraio – fa sapere l’amministrazione comunale – con un calendario di eventi ed iniziative ancora più ampio“.

L’attesissima iniziativa, in collaborazione con il Carnevale di Viareggio, porterà di nuovo a Lucca lo spirito di festa e leggerezza che contraddistingue la manifestazione. Un evento pensato per implementare l’offerta turistica locale, che grazie al riscontro favorevole di cittadini e commercianti saprà coinvolgere tutta la città.

Sono infatti già in fase di sviluppo il piano organizzativo, che garantirà la sicurezza dei cittadini e il sereno svolgimento degli eventi di punta di “Lim“, e un apposito piano parcheggi che prevederà l’utilizzo di numerosi spazi della primissima periferia per consentire una comoda sosta, visto il grande afflusso previsto.

Nei prossimi giorni saranno svelate tutte le novità e il calendario di questa seconda edizione.