"Lucca: "In commissione Bianucci non c'era" - Del Barga su polemica Pd"

Lorenzo Del Barga, capogruppo di Difendere Lucca in consiglio comunale, interviene su quella che definisce “la polemica del giorno della sinistra lucchese”. “L’assessore allo sport Barsanti è intervenuto in commissione Lavori pubblici - di cui faccio parte - il 30 giugno scorso. All’ordine del giorno c’era la situazione degli impianti sportivi ed in particolare i primi a rischio revoca concessione, fra cui San Cassiano”.

“Daniele Bianucci dovrebbe saperlo - continua Del Barga - mentre oggi convoca a comando nuovamente Barsanti per fare un bis: di nuovo però ci sono solo gli atti dovuti e già annunciati, che riguardano la giustizia amministrativa. Un tema su cui il Pd fra l’altro ha già espresso la propria posizione contro il Comune e a favore del gestore dell’impianto, a cui vengono contestati vari abusi”. “In tutto questo Barsanti dovrebbe presentarsi compatibilmente con le ferie di Bianucci, che sarà assente due settimane. Nell’augurare buone vacanze al consigliere Bianucci - conclude Del Barga - ci auguriamo di risparmiarci almeno per due settimane le sue polemiche fatte con lo stampo. Fra l’altro quello che sta succedendo nel mondo sportivo è semplice: c’è finalmente un assessore che cerca di migliorare le cose, invece di non fare niente”.