"Lucca: il gesto eroico di Francesco Giordano"

"Scusami, sono ancora molto scosso, ho saputo da poco della tragedia". Francesco Giordano abitava ad Altopascio ormai da vent’anni, lavorando per una ditta di spedizioni, prima nella sede di Lucca e, più recentemente, in quella di Pistoia. Fabrizio Bacci è l’attuale responsabile della filiale di Lucca di Bartolini, e ha lavorato per tanti anni con Francesco. Il suo è un ricordo forte, di chi ha condiviso tanto.

"Ci siamo conosciuti tanti anni fa - continua Bacci - . All’epoca io ero impiegato alle consegne e lui addetto alle consegne di una ditta esterna, abbiamo lavorato tanto insieme. Da qualche anno si era spostato a lavorare nella filiale di Pistoia, quindi ci vedevamo meno, ma ci sentivamo sempre comunque. Era un bravo ragazzo, un lavoratore serissimo, impeccabile. Ci sentivamo per gli auguri, durante le ricorrenze, aveva sempre un pensiero gentile". E’ sotto il profilo umano che Francesco ha lasciato tutti d’accordo.

"Era una persona affidabile, non ha mai creato un problema, era sempre disponibile ad aiutare. Era un ragazzo che sapeva fare il suo lavoro, ed era tanto buono. Ho solo aggettivi positivi per descriverlo, perché davvero lui era così". La voce è rotta dal dolore, la notizia è ancora fresca, ma il messaggio arriva forte e chiaro.

"Credo che sapendo la persona che era, non ci sia gesto più nobile o migliore per rappresentarlo. Il suo è stato un atto da eroe, perché era una persona così. Quando sono stato avvisato di quello che è successo non ci volevo credere - conclude Bacci - . L’avevo visto poco tempo fa, prima delle ferie, perché era tornato nella filiale di Lucca a salutarci. E’ veramente una brutta notizia, una colpo difficile da assorbire".

