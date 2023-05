Lucca Historiae Fest “Un successo della città“

Un successo oltre le aspettative l’anteprima del Lucca Historiae Fest, il festival sulla storia cittadina che ha subito in gran parte un rinvio a causa del maltempo di questi giorni. Tantissimi i lucchesi e i turisti che nelle tregue dalla pioggia hanno visitato le mostre allestite e assistito agli eventi in programma.

Grande soddisfazione per l’amministrazione comunale e per le associazioni, vista la nutrita partecipazione alle varie iniziative. Alla casermetta San Martino i visitatori hanno potuto ripercorre l’evoluzione nei secoli degli armamenti, grazie alle esposizioni di armi curata da Historica Lucense; alla Casa del Boia hanno ammirato le miniature storiche, tra cui le vere e proprie opere d’arte scolpite e dipinte a mano da Pier Sergio Allevi e Danilo Cartacci. Il Laboratorio Brunier alla casermetta Santa Croce ha curato la mostra sull’evoluzione degli abiti nel tempo, accompagnando la visita con musiche e canti. I cittadini hanno potuto ripercorre la storia delle mura di Lucca con la mostra predisposta nei sotterranei del baluardo San Colombano, eccezionalmente aperto per l’occasione a già di per sé un’attrazione per il pubblico. Le opere di Sergio Toppi, uno dei più grandi illustratori italiani, sono state infine visibili al Caffè delle Mura, dove è stato possibile anche godere della splendida vista dalla terrazza dell’edificio.

La manifestazione è stata impreziosita dagli spettacoli di alcuni gruppi legati al territorio. Il venerdì è andata in scena alla chiesa di San Tommaso l’esibizione dell’Associazione Campanari Lucchesi, mentre il sabato la Compagnia Balestrieri di Lucca ha dato vita a un torneo, vinto contro gli omologhi pisani di Porta San Marco. A chiudere la manifestazione ieri, domenica, si è tenuta la Parata Nazionale della Tradizione che ha visto la partecipazione di oltre 350 tra musici e sbandieratori provenienti da tutta Italia. Un evento promosso dall’associazione degli Sbandieratori Lucca per festeggiare nella nostra città il quarantennale della Lega Italiana Sbandieratori.

“Nonostante il rinvio per il maltempo e il programma ridotto – ha commentato il consigliere con delega alle tradizioni storiche Lorenzo Del Barga – , la risposta del pubblico è andata oltre le aspettative. La progettualità di Lucca Historiae quindi prosegue nella consapevolezza del grande interesse che iniziative come questa suscitano sia tra i cittadini e che tra i turisti. L’amministrazione è determinata infatti a sviluppare un percorso più ampio di valorizzazione della storia lucchese”.