Lucca Historiae Fest Taglio del nastro per la prima edizione

Inaugurata la prima edizione di Lucca Historiae Fest che si svolgerà, seppur in versione ridotta a causa del maltempo, durante questo fine settimana (fino a domani). Presenti alla cerimonia di apertura il sindaco Mario Pardini, oltre agli assessori Mia Pisano, Remo Santini, il consigliere incaricato alle tradizioni storiche Lorenzo Del Barga, il consigliere comunale Giovanni Ricci ed alcuni rappresentanti dell’ufficio cultura del Comune di Lucca.

Per quanto riguarda il programma, si svolgeranno regolarmente le mostre, oggi e domani dalle 9 alle 19, eccetto quella sulle armi di assedio sulla piattaforma San Frediano, che non si effettuerà. Oggi alle 15, nei sotterranei del baluardo San Pietro, si terrà il torneo delle due repubbliche, Lucca contro Pisa, competizione tra balestrieri. Domenica alle 16, nella ex Cavallerizza di piazzale Verdi, si svolgerà la parata della Lega italiana sbandieratori.