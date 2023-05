Lucca Historiae Fest in dirittura d’arrivo con le mostre e la parata

Oggi si chiude Lucca Historiae fest, che avrà una appendice in estate per recuperare gli eventi rinviati per il maltempo. Oggi esposizioni aperte dalle 9 alle 19. Alla casermetta Santa Croce, l’evoluzione degli abiti nel tempo. Nella casermetta San Martino l’evoluzione degli armamenti nei secoli. Le maggiori case editrici storiche sono presenti alla casermetta San Pietro. Nella Casa del Boia, le miniature storiche, con le sezioni: “I Volti del Comando”, sui generali di Napoleone; più epoche; la ricostruzione della battaglia di Altopascio del 1325. Nei sotterranei del baluardo San Colombano, utilizzo ed evoluzione delle Mura nei secoli e al Caffè delle Mura le illustrazioni storiche di Sergio Toppi. Alle 16, nella ex-Cavallerizza, la parata nazionale della tradizione della Lega italiana sbandieratori.