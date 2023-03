Lucca Gustosa e Nutri_menti Doppio record

Si è chiusa con grande soddisfazione per i ristoratori partecipanti la due giorni di “Nutri_menti”, il format ideato e prodotto da Fipe ristoratori Confcommercio Lucca e Massa Carrara, ospitato all’interno della rassegna Anteprima Vini, nell’ambito del cartellone di Lucca Gustosa. Un format mirato a mettere il prodotto locale come elemento centrale dell’evento, attorno al quale i ristoratori hanno giocato con le loro ricette, a cavallo fra tradizione e interpretazione. L’Osteria dal Manzo, Surreale, Il Mecenate, Gli Orti di via Elisa e Carbone sono i ristoranti che hanno partecipato alla kermesse, presentando i loro piatti a un pubblico vastissimo ed interessato. “Ci piace partecipare assieme – commentano i titolari delle cinque attività - a questo tipo di eventi che rappresentano un’occasione nuova per poter parlare di noi, della nostra cucina, del nostro territorio, del nostro modo di interpretare o anche proporre le ricette lucchesi. Un sentito ringraziamento dunque va ad Anteprima Vini per aver ospitato Nutri_menti e in particolare a Cristiano Tomei per la direzione artistica dell’evento”. Nel corso delle due giornate sono stati distribuiti gratuitamente oltre mille assaggi dagli chef dei cinque ristoranti lucchesi partecipanti. Anche Lucca Gustosa, organizzata dall’amministrazione comunale, non ha tradito le aspettative. Numeri importanti con il centro storico che è stato preso d’assalto nel fine settimana all’insegna del gusto, in un periodo solitamente considerato di bassa stagione. Particolare interesse hanno suscitato il mercato di Piazza Napoleone e le degustazioni di Piazza Anfiteatro, dove sono stati protagonisti gli chef Federica Continanza, specializzata in cucina vegana, e Claudio Menconi, guru della cucina decorativa.