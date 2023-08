Lucca: Giovane arrestato dai carabinieri per spaccio sistematico di hashish

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Castelnuovo di Garfagnana hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un 21enne, residente in Mediavalle ma domiciliato a Lucca, per una continuata e sistematica sistematica attività di spaccio di hashish. Non si tratta del primo arresto nei suoi confronti. Infatti, il giovane lo scorso marzo era già stato arrestato dopo che al termine di una perquisizione condotta dagli stessi militari di Castelnuovo, era stato trovato in possesso di un ingente quantitativo di hashish destinato allo spaccio, patteggiando per questo - in rito direttissimo - un anno e 8 mesi di reclusione, con pena sospesa.

Anche stavolta gli militari garfagnini avrebbero raccolto concreti elementi di prova, attraverso multipli riscontri e l’individuazione di molti dei suoi clienti, tutti sotto i 25 anni, che il gip ha ritenuto idonei non soltanto nel motivare il provvedimento di arresto, ma anche per ritenere concreto il pericolo di reiterazione del reato. Il giovane sconterà la detenzione cautelare nel suo domicilio, dove nel frattempo è stato tradotto dai Carabinieri del NOR di Castelnuovo e della Stazione di Lucca San Concordio che li hanno coadiuvati nelle operazioni.