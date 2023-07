Lucca, Futuro incerto tra eventi e mancanza di visione

di Valentina Mercanti*

Quale futuro per Lucca? Al di là dei sorrisi e della simpatia di molti componenti della giunta, quello che emerge dopo un anno di amministrazione comunale a guida centrodestra è la mancanza di una visione di medio e lungo periodo. Non nego di essere preoccupata per il futuro di questa città, ridotta sempre più a una sorta di magico parco giochi con tanti magici eventi, senza che si delinei all’orizzonte quale funzione, quale indirizzo le si voglia dare. Quale futuro per la città storica? È destinata a essere solo museo a cielo aperto con eventi per ricchi e turisti o si vuole avere l’ambizione di progettare e lavorare affinché torni a essere centro direzionale, luogo di residenza, cuore economico?