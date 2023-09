Lucca Film Festival Salvatores e Sandrelli sul red carpet

Lucca Film Festival accende i riflettori su un’edizione 2023 che amplia il raggio d’azione anche a Pisa, Camariore e Carrara, e che vedrà sul red carpet lucchese nomi come Stefania Sandrelli e il regista Gabriele Salvatores. Le date da cerchiare in rosso: il 23 su il sipario sul festival e subito focus speciale con Stefania Sandrelli che visiterà la mostra a lei dedicata nella Limonaia di Palazzo Pfanner (6-28 settembre). Il premio Oscar Salvatores sarà invece in piazza San Michele alle 23 nella serata del 30 settembre. Sarà accompagnato da Federico de Robertis, musicista e compositore delle colonne sonore dei suoi film, da Mediterraneo a Puerto Escondido e oltre. E poi, naturalmente, la Lucca Effetto Cinema decima edizione più grande di sempre con oltre 50 esercizi pubblici coinvolti che il 30 settembre trasformeranno in set cinematografico l’intero centro storico. In Sala degli Specchi a Palazzo Orsetti ieri si è tenuta la presentazione della 19esima edizione di Lucca Film Festival diretta da Nicola Borrelli, realizzata con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca mentre Banca Generali Private Wealth Management e Banca Pictet sono i main sponsor della manifestazione e delle mostre. Erano presenti oltre al direttore Borrelli il sindaco Mario Pardini, le direttrici artistiche Cristina Puccinelli (in collegamento da Venezia) e Irene Passaglia, Marcello Bertocchini (Fondazione Cassa), gli assessore Paola Granucci e Remo Santini, il presidente di Confcommercio in rappresentanza anche dell’ente camerale, Rodolfo Pasquini, e la giovane Silena Moni che ha realizzato un manifesto grafico dedicato al main event di tributo a Salvatores. La parata di stelle dal 23 settembre al primo ottobre avrà solo un nome: Lucca Film Festival.

L.S.