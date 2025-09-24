Lucca Film Festival ricorda il professor Alberto Micarelli

Un evento in ricordo del professor Alberto Micarelli che tanto ha fatto per diffondere la storia e le particolarità della nostra città. Sabato 27 nell’ambito del Lucca Film Festival sarà possibile vedere due video che vedono protagonista il professor Micarelli, recentemente scomparso.

Sarà l’occasione per commemorare la figura di Alberto che per tanti anni è stato un protagonista della scuola lucchese, ricordato con affetto da ex-allievi e colleghi. Alberto Micarelli è stato protagonista di quasi 200 video che hanno illustrato in modo semplice e didattico le bellezze di Lucca e del suo territorio. Il merito non scontato di Lucca Film Festival è quello di aver dato uno spazio per ricordarne il lavoro divulgativo e culturale. “Creativo, artigiano delle mente“, definiva se stesso.

Ai video con Alberto si unirà il recentissimo video sulla battaglia di Altopascio per ricordare degnamente il 700° anniversario della battaglia e per essere strumento didattico a disposizione delle scuole lucchesi. Seguirà il video “Le ragazze del 44” con le testimonianze di 7 donne che nel 1944 erano giovanissime e vissero gli orrori della guerra. Un argomento che purtroppo riacquista attualità.

Un panorama variegato delle attività di “Lucca Curiosa” che continua la sua missione culturale divulgativa. Per poter accedere all’evento che si terrà sabato 27 settembre, dalle 17.30 al complesso di San Micheletto occorre prenotarsi gratuitamente andando al link: https://www.luccafilmfestival.it/tc-events/2709-focus-chiasso-barletti/.