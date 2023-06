Lucca, Fidia Pardini (Europa Verde) a difesa della sanità pubblica

All’iniziativa dei gruppi consiliari di opposizione del consiglio comunale a difesa della sanità pubblica, Luca Fidia Pardini Co-portavoce Europa Verde - Verdi Lucca è intervenuto puntando l’attenzione su quanto sia importante agire in tutti gli ambiti della società al fine di promuovere stili di vita sani che permettano di alleviare il carico di spesa per la sanità pubblica stessa. “È fondamentale, come è stato fatto, battersi per l’eliminazione del tetto di spesa che incombe sul sistema sanitario pubblico – ha dichiarato –, ma la questione del risparmio di risorse suddetta viene troppo spesso snobbata. Non è un caso, dato che il sistema liberista in cui viviamo si basa spudoratamente sulla soddisfazione di bisogni creati ad arte, che molto spesso risultano in stili di vita poco sani. E ben poco possiamo fare affidamento sulla sanità privata da questo punto di vista, che avrà sempre bisogno di trarre un utile dalla sua attivitá: come può questo settore auspicare e puntare su una riduzione del numero di pazienti?“.