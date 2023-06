Lucca Fashion Weekend, Confcommercio e Federmoda soddisfatti per l'ottimo risultato

Esprimono soddisfazione Confcommercio, il suo sindacato Federmoda e il suo Ccn Città di Lucca per l’ottimo risultato registrato nei giorni scorsi dalla prima edizione della manifestazione Lucca Fashion Weekend, organizzata dal Comune in collaborazione – per quanto riguarda la cosiddetta parte “off” – con numerose attività commerciali cittadine. “Un’esperienza certamente positiva – si legge in una nota congiunta di Confcommercio e dei suoi organismi – , che ha saputo riscuotere consensi e suscitare curiosità fra turisti e lucchesi, proponendo numerosi eventi con la cosiddetta ciliegina sulla torta della mostra al Teatro del Giglio dedicata agli abiti di scena di Raffaella Carrà”. “Le attività aderenti alla nostra associazione – chiude la nota – hanno partecipato con entusiasmo alle iniziative della parte “off”, manifestando poi il loro apprezzamento per la risposta ricevuta da parte del pubblico. Un ringraziamento dunque all’amministrazione comunale ed in modo particolare agli assessorati che hanno lavorato alla stesura della manifestazione, con piena disponibilità sin da ora da parte nostra a rinnovare e implementare la collaborazione in vista dell’edizione 2024”.

Confcommercio ricorda che è tutto pronto anche quest’anno per il via ai “Giovedì di luglio”, il tradizionale appuntamento che il Centro commerciale Città di Lucca di Confcommercio dedica allo shopping sotto le stelle. Quattro gli appuntamenti in centro storico a partire da giovedì 6, per poi proseguire le sere del 13, 20 e 27, con negozi aperti fino a tarda ora e possibilità di gustare un aperitivo o cenare in uno dei bar o ristoranti cittadini.