Lucca Experience, film della nostra storia Due proiezioni speciali

2Il Museo dell’Antica Zecca di Lucca propone anche quest’anno Lucca Experience, il film della grande storia di Lucca: un viaggio millenario attraverso le vicende, i miti e la bellezza della città. Il film sarà proiettato nella sala esposizioni al piano inferiore della Casermetta San Donato in Piazzale Verdi, sede del Museo. In occasione di E lucean le stelle, domani il film verrà proiettato in anteprima, con due spettacoli serali alle 22 e alle 23, ticket speciale 3 euro.