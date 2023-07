LUCCA: Ex Presidente Lucchese di Panama Condannato a 10 Anni per Riciclaggio - La Sentenza di Primo Grado di Ricardo Martinelli

L’ex presidente dello Stato di Panama, di origini lucchesi da parte di padre (il nonno era originario di Sant’Anna), Ricardo Martinelli, al governo dal 2009 al 2014, è stato rinviato a giudizio per riciclaggio di denaro e condannato a 10 anni e otto mesi di reclusione. Secondo l’accusa Martinelli ha scalato la casa editrice Panama America, presumibilmente con soldi pubblici.

La sentenza, di primo grado e quindi impugnabile, dispone "lo scioglimento di due società e la deconfisca delle quote di una casa editrice, a favore dello Stato, nonché l’amministrazione dei beni mobili e immobili di detta casa editrice", si legge nelle motivazioni della giudice liquidatrice delle cause penali. Insieme a Martinelli sono state condannate altre quattro persone per riciclaggio, mentre dieci sono state assolte, come viene precisato nella sentenza. L’ex presidente, che si dice "perseguitato politicamente", è accusato anche di riciclaggio di denaro nel caso di corruzione della società di costruzioni brasiliana Odebrecht, il cui processo dovrebbe iniziare il mese prossimo.

La notizia, quasi come fu per la sua elezione 14 anni fa, ha superato i confini panamensi arrivando anche a Lucca, dove Martinelli ha forti radici. Lo confermano le sue tante visite, tra cui quella nel settembre 2009, fresco di vittoria (vinse le elezioni a maggio di quell’anno). In quell’occasione dichiarò tutto il suo amore a Lucca, nella dedica scritta di suo pugno sull’agenda del Comune. Per poi ricevere dalle mani dell’allora sindaco Favilla, le chiavi della città.