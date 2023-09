Lucca Effetto Cinema sposa “Barbie Parade”: la magia di una notte nel centro storico

Lucca Effetto Cinema ha “le ore contate“. L’evento, attesisissimo, nel cartellone di Lucca Film Festival, sbarca sabato nel centro storico che si trasformerà in set cinematografico. Una notte magica che omaggia anche il grande successo del film dedicato a Barbie. "Barbie parade" avrà come luogo di ritrovo e partenza piazza Napoleone dove già alle 20 sarà disponibile uno stand di animazione e trucco curato da "Incanto party" di Samanta Pardini, azienda nota per l’organizzazione di eventi, intrattenimento, animazione, truccabimbi. Ci sarà anche una grande scatola di polistirolo che consentirà a tutte persone di immedesimarsi (e farsi fotografare) come una Barbie o un Ken. A partire dal primo di ottobre l’azienda prenderà il nome: "Ke Incanto".

L’iniziativa è nata dalla collaborazione tra lo staff di Lucca Effetto cinema, l’Associazione "Don Franco Baroni" Odv e l’Associazione Archimede Aps e punta a far vivere a tutti il sogno di entrare virtualmente nella scena del film preferito. Dunque non ci saranno solo alcuni animatori a proporre le scene tratte dal film, come avverrà sabato sera nelle altre locations di Lucca Effetto cinema, ma tutte le persone che lo desiderano sono invitate a partecipare, entrando nel sogno e sfilando, vestendosi di rosa, magari anche portando una bambola Barbie: madri, figlie, padri, fratelli, ecc. La partenza della "Barbie parade" è in programma alle ore 21.30. Da piazza Napoleone la sfilata passerà in via Beccheria, via Roma e via Fillungo per poi raggiungere piazza San Frediano e infine il chiostro Santa Caterina del Real Collegio dove sarà possibile scattare fotografie davanti a un fondale su cui saranno proiettate alcune immagini del film "Barbie", diretto da Greta Gerwig con Margot Robbie e Ryan Gosling. All’ex Casina Rossa di via Paolini 42 angolo viale Agostino Marti a San Marco, il mercoledì pomeriggio e venerdì mattina saranno raccolte la bambole Barbie che successivamente saranno riportare a nuova vita e che saranno regalate a chi è incondizioni di disagio o è ricoverato al San Luca.