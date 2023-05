“Lucca e l’eredità di Isa Belli Barsali” con il professor Pellegrini

Si conclude con un omaggio alla storica dell’arte Isa Belli Barsali l’iniziativa “Fare cultura insieme” che l’editore Pacini Fazzi - aderendo al’iniziativa del Centro del Libro e della Lettura “Maggio dei Libri”- ha sviluppato attraverso 4 incontri dedicati alle proposte editoriali realizzate in collaborazione con prestigiose Istituzioni culturali del territorio. Oggi alle 17.30 nella sede della casa editrice lucchese in via Sant’Andrea, 12 l’appuntamento è con Emanuele Pellegrini, docente a IMT Lucca che parlerà di “Lucca e l’eredità di Isa Belli Barsali” in occasione della prossima ristampa della Guida di Lucca che verrà pubblicata all’interno della serie “I classici della Cultura lucchese”, con introduzione dello stesso Pellegrini.

Il legame di Isa Belli Barsali (1920 – 1986) con la città di Lucca è stato fondante per gli studi della storia dell’arte e dell’architettura lucchese. A lei si devono (tutti editi da Pacini Fazzi) i volumi dedicati a Pompeo Batoni (catalogo mostra promossa dall’Amministrazione provinciale di Lucca, in appendice il carteggio del Batoni dell’Archivio di Stato di Lucca), Lucca, 1967; Il Palazzo Pubblico di Lucca. Architetture, opere d’arte. destinazioni, Lucca, 1980; I palazzi dei mercanti nella libera Lucca del ‘500 immagine di una città-stato al tempo dei Medici, a cura di, Lucca, 1980; e il monumentale Ville e Committenti dello Stato di Lucca, Lucca, 1980. La sua Guida di Lucca, Lucca, la cui prima edizione del 1970 fu ripubblicata accresciuta nel 1988 con prefazione di Giulio Carlo Argan viene ora riproposta in ristampa.

Emanuele Pellegrini, professore di Storia dell’Arte presso IMT Alti studi si occupa in particolar modo di critica d’arte tra Settecento e Novecento e di storia della tutela del patrimonio culturale. Di imminente pubblicazione per Pacini Fazzi, “Studi sul collezionismo a Lucca. Dall’età moderna all’Unità“. L’incontro a ingresso libero verrà trasmesso in diretta sulla pagina FB dell’editore e sulla pagina Instagram di libri_e_cultura_lucca