Lucca è la prima tappa del libro dei giornalisti Antonini e Ferretti

Un viaggio in Europa, da nord a sud, sulle strade del Medioevo. C’è anche Lucca tra le 31 tappe del libro ideato dai giornalisti svizzeri Roberto Antonini, storico laureato alla Sorbona, e Antonio Ferretti, ex ciclista professionista, entrambi per anni al servizio della Radio Televisione Svizzera (RSI). Un viaggio affascinante attraverso alcuni dei luoghi più simbolici e interessanti del periodo medievale. I loro racconti, tappa per tappa, diventeranno un libro, “Medioevo in bicicletta”, distribuito in Italia e in Svizzera e il progetto editoriale è accompagnato da cartine scaricabili, un podcast e reportage pubblicati sui canali social.