Lucca è bella anche per tedeschi, ampio servizio su Der Feinschmecker

Lucca meta turistica sempre più nota e apprezzata anche fuori dai confini nazionali. Nell’ultima uscita in edicola di Der Feinschmecker, la città delle Mura è protagonista con un servizio di approfondimento che elenca i luoghi di interesse considerati imperdibili, le peculiarità del territorio, i prodotti tipici, i ristoranti, i locali e le bellezze artistiche.

Der Feinschmecker è una testata giornalistica tedesca cartacea e online, tra le più note a livello nazionale, dedicata al turismo ed ai consigli eno-gastronomici per i viaggiatori tedeschi, che risultano tra i più attivi e dinamici a livello continentale. La nostra città prosegue così la sua ascesa in ambito turistico, con trend ottimali e crescenti, che stanno consacrando la città tra le mete più ambite a livello italiano e non solo. Soddisfazione dell’amministrazione e dell’assessorato al turismo per gli attestati di apprezzamento che arrivano dall’estero, oltre che per i dati e i riscontri ottenuti. Le attestazioni non si fanno attendere. Tra le più recenti e di eco nazionale quella di Tripadvisor che decreta le Mura di Lucca come luogo migliore in Italia per gli appassionati della corsa e di bicicletta. La nostra città riceve il riconoscimento dal portale sportsshoes.com, punto di riferimento per appassionati di jogging nonché blog per consigli preziosi. E a suggellare il prestigioso traguardo sarà la mitica Lucca Half Marathon che si correrà a partire dal Baluardo San Salvatore sulle Mura domenica 7 maggio.

Una data, quella del 7 maggio, che mette in cassaforte anche il ritorno della “Lucchesina“, la passeggiata ludico motoria tra Mura e centro storico, anch’essa allo start dal San Salvatore un quarto d’ora dopo l’avvio della gara degli agonisti. Un evento che per la nostra città significherà, in un solo giorno, circa 1.500 presenze, soltanto come numero di effettivi partecipanti.