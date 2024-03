Lucca è ancora città da prima pagina . Nuovo poker di uscite sui grandi media

Lucca è ancora protagonista sui media nazionali con un ampio servizio dedicato sull’ultimo numero di AD, lo storico magazine di arredamento. “10 idee per un weekend a Lucca” è il titolo che lascia spazio alle meravigliose scenografie di Piazza Anfiteatro, per poi proseguire con la casa natale di Giacomo Puccini e i tesori nascosti della Cattedrale. Ma non solo. Lunedì 4 marzo il giornalista Massimo Canino e la troupe di Mediaset erano in città per raccontare la storia del buccellato nella rubrica Mag di Studio Aperto su Italia1. Tappa obbligata alla pasticceria Taddeucci, dove la famiglia ha raccontato storia e tradizioni legate al dolce lucchese. Da pochi giorni è inoltre disponibile su Amazon Prime la puntata di Italian Dream Villas & Castles (Sogno Italiano) dedicata a Palazzo Pfanner, al suo giardino da favola e gli aneddoti. Ampio spazio anche per i mercati di antiquariato, il cibo e i grandi eventi sulle colonne di Vanity Fair online a firma di Carolina Saporiti, oltre al centenario della morte di Giacomo Puccini a cui sono stati dedicati approfondimenti anche in importanti testate internazionali, come l’argentino Clarin e lo spagnolo Hola. Soddisfazione dell’assessore Remo Santini.