Lucca, due giorni alla moda Fashion Weekend scalda i motori

La prima edizione di Lucca Fashion weekend è pronta a trasformare la città in un enorme passerella dedicata al mondo della moda e dello stile.

Tra sfilate, shooting, degustazioni e drink, il programma del festival appare ricco di appuntamenti capaci di trasformare, per due giorni, la nostra città in un punto di riferimento per tutti gli stilisti e gli appassionati di moda. La scaletta dell’evento, che si svolgerà dal 23 al 24 giugno, sarà divisa in tre programmi distinti: End, Off ed Exp, ognuno dei quali prevede attività differenti.

In particolare, il programma End avrà come luogo di svolgimento privilegiato i sotterranei: Santa Croce, San Martino e San Regolo e sarà dedicato alle nuove collezioni e alle sfilate. Si inizierà venerdì 23 giugno alle 11 al Baluardo San Colombano con un’esposizione di abiti da sposa e cerimonia, per poi proseguire la sera al Baluardo San Martino con la presentazione della linea "Mirea-donne da ammirare", collezione dedicata alle sigaraie lucchesi della manifattura tabacchi, e al Baluardo San Regolo con la presentazione della nuova collezione firmata Villa Trentuno e molto altro ancora, rispettivamente alle 19 e alle 19.30. Il programma End si chiuderà sabato 24 giugno con due sfilate al Baluardo San Regolo alle 21.00 organizzate da "Bottega Bernard" e con l’evento organizzato da "Undici Florence" al San Colombano.

In contemporanea al programma End, si svolgeranno anche il programma Off ed Exp. Il programma Off comprenderà tutte le proposte creative ideate dalle attività commerciali della città e si svolgerà venerdì e sabato con diversi appuntamenti che animeranno il centro storico cittadino dalla mattina alla sera. Basterà, dunque, girovagare per le vie del centro per imbattersi in sfilate, shooting e aperitivi. Infine, il programma Exp unirà cultura e abbigliamento con tre incontri che si svolgeranno in tre luoghi simbolo della città: Teatro del Giglio, con una mostra dedicata a Raffaella Carrà, Palazzo Mansi, dove sarà allestito un laboratorio di tessitura con visite dimostrative ai telai antichi, e l’Orto Botanico, in cui sarà allestita la collezione privata di abiti da sera di Renata Frediani.

Andrea Falaschi