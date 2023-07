Lucca: Diodato e la sua raffinatezza aprono la serata

Lo ha detto lui stesso: "Incontrare Robbie Williams su un palco prestigioso come quello del Lucca Summer Festival è una gran bella cosa". Ma Diodato (nella foto) non è un semplice “special guest“, anche se aprirà la serata di stasera, alle 20.15. Riconosciuto tra i cantautori più raffinati e apprezzati della scena italiana, Diodato prosegue il suo viaggio in giro per l’Italia per presentare l’album “Così speciale”. Il trionfatore del Festival di Sanremo 2020 e quasi certamente dell’Eurovision Song Contest, se si fosse regolarmente disputato (non lo fu a causa del Covid), con “Fai rumore“, anche se con un set ridotto a circa un’ora, promette scintille per questa occasione irripetibile che gli si presenta, sognando chissà – come ha dichiarato – un duetto su “Ma che vuoi“.

p. cer.