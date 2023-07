LUCCA, Di Vito su posti letto Pronto Soccorso, "peccato originale" 70 letti non attivati

Alessandro Di Vito, consigliere incaricato alla sanità, interviene sulla questione dei posti letto del pronto soccorso. “Riguardo ai previsti 15 posti a disposizione del pronto soccorso, ci risulta che 9 verranno ricavati dal posizionamento di un fabbricato (130 metri quadrati?) all’esterno del pronto soccorso e collegato allo stesso da un tunnel di circa 20 metri; 6 posti letto invece – conitnua di Vito – sono stati identificati in aggiunta ai setting di cure della Medicina (chiamati “admission room”). Tutto questo ci viene somministrato come fattibile e prossimo alla realizzazione, ma pochi giorni dopo la presentazione si è appreso che saranno due i posti letto dell’“admission room”, con sacrificio di una stanza dedicata all’ecografia cardiologica svolta da un collega della medicina a supporto del reparto. Tutto parte dal “peccato originale”, ovvero dal fatto che l’Ospedale San Luca è nato con 70 posti letto in meno rispetto a quelli promessi e sottoscritti sulla carta e questo è un dato di fatto a cui nessuno potrà mai replicare“.

“Gli attuali 340 posti letto sono il massimo, per cui non se ne possono aggiungere altri - così Di Vito – . Se si vuole che il San Luca funzioni a pieno regime – annullando le criticità esistenti, in modo che il personale ritorni ad un attività lavorativa compatibile con i ritmi di vita e di famiglia - questi 70 letti devono essere attivati al Campo di Marte, letti ospedalieri non di cure intermedie. Questo dovrebbe essere il tema centrale da discutere tra organo politico e gestore della sanità perché questo è il tema “critico” che dal 2014 ad oggi è stato tenuto nascosto, mentre i pazienti hanno continuato ad attendere il ricovero su di una barella. L’ipotesi del prefabbricato ci lascia molto perplessi, rischiano di creare nuova disorganizzazione“.