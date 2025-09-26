Lucca Comics & Games: l’Informagiovani organizza un Open day di reclutamento

Lucca, 26 settembre 2025 – L’Informagiovani del Comune di Lucca, in collaborazione con alcune agenzie per il lavoro attive sul territorio, organizza un Open Day di reclutamento rivolto a tutti coloro che desiderano far parte del team operativo di Lucca Comics & Games 2025, uno degli eventi culturali più attesi e partecipati a livello nazionale.

L’iniziativa si terrà giovedì 2 ottobre, dalle 9 alle 14, presso il Centro Civico di San Vito (traversa I di via Giorgini Giovan Battista, 15). Durante l’evento, le agenzie Etjca, Gi Group, Lavoropiù, MAW e Staff saranno presenti per illustrare le proprie offerte di lavoro, incontrare i candidati e raccogliere direttamente le candidature.

Il team di Lucca Comics & Games è alla ricerca di 300 profili per diverse aree operative, che includono: personale per la logistica (facchini, addetti alle pulizie, autisti), addetti cassa, operatori per l’accoglienza del pubblico e addetti al controllo accessi. Le offerte sono riservate a candidati maggiorenni.

Per ottimizzare la gestione degli accessi, la giornata è stata divisa con due orari di convocazione: alle 9:00 devono presentarsi i partecipanti che hanno il cognome con iniziale dalla A alla L; alle 11:30 chi ha il cognome con iniziale dalla M alla Z. I candidati devono indispensabilmente portare con sé 7 copie cartacee del curriculum vitae aggiornato, oltre a una versione digitale in formato PDF. È richiesta la preiscrizione scrivendo su Whatsapp all'Informagiovani al numero 3333735977 oppure attraverso la compilazione del modulo online presente sul sito dell’evento.