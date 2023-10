Lucca Comics grandi numeri. Oltre 300 artisti del fumetto

Il mondo del fumetto si riunisce a Lucca e quest’anno sicuramente sono presenti tutti i più grandi nomi a livello internazionale. Nella sua continua innovazione, Lucca Comics & Games ha creato nel 2017 il Graphic Novel Theatre, progetto ideato dal direttore Emanuele Vietina e curato da Cristina Poccardi, che in questi anni ha selezionato e prodotto le trasposizioni teatrali di grandi opere a fumetti italiane.

Quest’anno il festival produce e porta per la prima volta in scena l’opera di uno straordinario autore internazionale: Blankets di Craig Thompson. Una storia autobiografica potente e romantica, in cui lo sviluppo di complessi rapporti familiari si intreccia con la nascita di un amore esplosivo, capace di travolgere i lettori e ora anche gli spettatori che assisteranno a questo esclusivo progetto. Francesco Niccolini, già protagonista a Lucca dei graphic novel theatre Lucrezia Forever! e L’Oreste, ha curato l’adattamento dal graphic novel alla testo teatrale e, assieme a Cataldo Russo, la regia.. Il debutto (mercoledì 1 novembre, alle ore 21 al Teatro del Giglio) sarà accompagnato nel foyer da una mostra dedicata al capolavoro di Thompson. Fra gli appuntamenti imperdibili ci sono quelli chi riuniscono diversi autori insieme, che si possono vivere solo a Lucca. Come Igort, Jim Lee, Naoki Urasawa: creatori di mondi (domenica 5 novembre alle 11,30 al Teatro del Giglio). Grande matita, ospite del festival a cui è dedicata anche una personale a palazzo Ducale è Garth Ennis (tra i suoi lavori figurano "Preacher" e "The Boys" entrambi adattati per la TV), protagonista di diversi incontri, e in particolare di uno uno che lo vede insieme a Joe Kelly e Howard Chaykin,è protagonist dell’incontro "Scrivere l’America" (mercoledì 1 novembre), dalle 14,30 alle 15,30, auditorium del Suffragio). Venerdì 3 novembre alle 10,30 al Teatro del Giglio il grande autore Frank Miller sarà insieme a Simone Bianchi (disegnatore lucchese di supereroi Marvel) per parlare dell’arte del fumetto. Fra i più attesi anche Jim Lee che terrà uno showcase (venerdì 3 novembre alle 14,30 all’Auditorium S. Francesco), e lo stesso giorno (alla 12 in San Girolamo) parlerà di "Batman: Europa, una storia di resilienza". I personaggi di Zerocalcare ormai sono conosciutissimi e ce li presenterà l’autore in "Nessuno. Centomila" (il 1 novembre alle 15 al Teatro del Giglio). I giovanissimi attendono di incontrare il campione di "battute disegnate" Pera Toons che spiegherà loro "Come nasce una freddura? Come riescono a farci ridere?" (giovedì 2 novembre alle 11 al Teatro del Giglio). Sio, anche quest’anno sarà impegnato in "30 strisce in 30 minuti!" ormai un record (2 novembre alle 14 in San Francesco). Tra le curiosità "La vita animata del Signor Bozzetto" (il 1 novembre, alle ore 16 all’Auditorium del Suffragio ) con Bruno Bozzetto e Simone Tempi ache racconta le collaborazioni con Piero Angela e Enzo Jannacci, gli incontri con Mina e Matt Groening.

Lucca ricarda anche il compleanno di uno dei fumetti più letti: "Tex compie 75 anni!" (il 3 novembre alle 14,30 alla Chiesa San Giovanni) con Giorgio Giusfredi, Claudio Villa, Fabio Civitelli e Alessandro Piccinelli. Tutti i giorni il festival presenta appuntamenti importanti e domenica c’è Leo Ortolani, creatore di Rat-man che presenta "Tarocchi" (alle 14,30 alla Chiesa San Giovanni).