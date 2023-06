Lucca Comics & Games, presentata l'attività in vista della presentazione ufficiale del 2023

Nella serata di sabato scorso al Circolo dell’Unione di Lucca è stata presentata l’attività dei Lucca Comics & Games, in vista della prossima presentazione ufficiale del programma 2023 a Firenze, prevista per domani. I partecipanti hanno potuto apprezzare dalle parole del presidente di Lucca Crea, Nicola Lucchesi, e dalla presentazione del direttore Emanuele Vietina, la passione e il grande lavoro che stanno dietro alla costruzione di un evento di tale portata, specie la sua dimensione internazionale che rende ogni anno di più la città di Lucca celebre è riconosciuta nel mondo. “L’invito al Circolo dell’Unione - spiega Emanuele Vietina - ha rappresentato per Lucca Comics & Games un importante momento di confronto con una parte vitale di quella città che nel 1966 che ha dato l’abbrivio a quell’evento che oggi si chiama Lucca Comics & Games”. A margine della serata, Lucca Crea ha discusso con il Circolo un possibile coinvolgimento nei prossimi Comics. Il presidente del Circolo Marco Treggi ha manifestato piena collaborazione con Lucca Crea e soddisfazione del prezioso lavoro di Lucca Comics.