Lucca Comics & Games, obiettivo San Diego

Per restare in tema di internazionalità, il Lucca Comics and Games ha mire e ambizioni di un certo spessore. Pensa in grande e butta lo sguardo oltre oceano. Lo ha detto il direttore Emanuele Vietina durante la presentazione e lo ha ribadito subito dopo il governatore Eugenio Giani: "Lucca può e vuole sfidare la California e il ComicOn di San Diego". In che modo non si sa, la strategia non è stata svelata, ma è evidente che gli organizzatori hanno un asso nella manica che probabilmente giocheranno più avanti. Un’ambizione grande, appunto, che trova l’appoggio e il sostegno della Regione Toscana.

"Oggi Lucca Comics&Games – ha detto il presidente Giani - è una vetrina internazionale del fumetto, del disegno, della satira, del gioco, è diventato un biglietto distintivo della Toscana, un’immagine, un tassello di ciò che la Toscana rappresenta nella contemporaneità, trasmettendo valori, cultura e la voglia di stare insieme, come ci dice brillantemente il claim di questa edizione 23. I numeri di Lucca Comics&Games, con più di 300mila biglietti venduti durante l’edizione dello scorso anno, ci parlano di una vera community che si immerge nella città di Lucca mentre Lucca si immerge nella manifestazione, che poi innerva e risuona in tutta la Toscana".

"Non a caso i tratti dei fumettisti diventano – come negli ultimi due anni- autoritratti per la Galleria degli Uffizi. Nel nome di questa identità, insieme al sindaco Pardini, stiamo lavorando per creare uno spazio espositivo nel centro di Lucca, dove Lucca Comics&Games possa vivere 365 giorni l’anno, raccontando attraverso foto, manifesti, i successi delle passate edizioni, cosa significa questa manifestazione per la città e soprattutto per il pubblico fatto di migliaia di giovani e appassionati che in essa trovano un’espressione della contemporaneità".