Lucca Comics & Games celebra Dino Battaglia e Luis Royo con mostre e raduni

A un secolo dalla sua nascita e a quarant’anni dalla sua scomparsa, Lucca Comics & Games sceglie di celebrare uno dei Maestri assoluti del fumetto, l’artista veneziano Dino Battaglia, con una mostra allestita nella Chiesa dei Servi, realizzata grazie alla collaborazione di Pietro Alligo, edizioni Lo Scarabeo e Giuseppe Battaglia. Non mancheranno le celebrazioni per il quarantennale dell’Incantevole Creamy in collaborazione con lo Studio Pierrot e con Yamato Video e ArteZeta: si parte con una mostra unica allestita alla Japan Town, per poi arrivare a un altro momento clou che sarà il raduno nazionale di cosplay a tema Creamy. Esperienza di famiglia, poi, per Luis Royo e il figlio Romulo. Tra i più influenti artisti europei del suo genere, Luis Royo torna a Lucca con una mostra in Palazzo Ducale dedicata alla sua arte fantastica, tra cui i lavori fatti appunto con il figlio, in un interessante confronto e dialogo tra generazioni. Il duo avrà uno spazio dove incontrare gli appassionati all’interno del padiglione Carducci. Attorno a loro si svilupperà la Fantasy Art Fiesta.