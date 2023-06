Lucca Comics & Games approda ai “Gigli“ con la cultura del gioco

Lucca Comics & Games approda per la prima volta all’interno di un centro commerciale, I Gigli, il più grande shopping center toscano, con uno spazio esclusivo allestito in galleria e con tante attività dedicate al mondo ludico nelle sue diverse forme. Un focus sarà dedicato ai giochi finalisti del premio Gioco dell’Anno 2022: nei tavoli da gioco sarà infatti possibile giocare a Le Cronache di Avel, vincitore del titolo, e cimentarsi anche con tutti i cinque finalisti della scorsa edizione del premio: Le avventure di Robin Hood, Café, Cascadia, Hidden Laders. Spazio anche per il vincitore del Gioco Inedito 2022, Papyrus. Chiunque vorrà sperimentare nuove avventure sarà guidato e assistito ogni giorno dai dimostratori della ludoteca di Lucca Games. E le sorprese non sono finite.