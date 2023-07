LUCCA: Collier e Snarky Puppy, due show di qualità eccezionali

Bella chiusura dei concerti in piazza Napoleone, ieri sera, con il doppio show degli Snarky Puppy e di Jacob Collier, davanti a 2500 spettatori, in maggioranza di lingua inglese. Il Summer ha sempre avuto molta attenzione per i musicisti emergenti o forse anche di nicchia, portandoli all’attenzione del pubblico italiano. Prendiamo gli Snarky Puppy: amati negli Usa, forse solo in Gran Bretagna hanno conosciuto una certa popolarità. Eppure si tratta di una grande band, nel vero significato di big band, con tanti musicisti sul palco e tutti gli strumenti possibili a suonare (e bene) jazz, rock, funky e world music in un set piacevole e divertente nel quale semplicemente si ascolta gran bella musica. Punto.

E poi Jacob Collier, uno dei fenomeni degli ultimi anni, che solo forse per sua scelta non è al top delle classifiche. Nel senso che non insegue facili ascolti, non produce tormentoni e, pur essendo “nato“ artisticamente sul web, non lo usa per ottenere facili like con foto o gossip. Gratificato dall’apprezzamento di tanti illustri colleghi musicisti, si preoccupa soprattutto di creare e sperimentare in studio e suonare dal vivo. Polistrumentista, scrive testi e musiche e attraversa tutti i generi, citando Elvis o i Queen, per rimanere umile. Il risultato è, inutile dirlo, di qualità e di effetto: chiedere conferma a Quincy Jones.

Paolo Ceragioli