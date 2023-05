Lucca Classica saluta con lo show dei Quarta Bros

Lucca Classica oggi saluta con l’esplosivo concerto dei Quarta Bros in San Francesco. Ricchissimo come sempre il cartellone odierno che si apre al primo mattino e si chiude nel pomeriggio, alle 17, con il concerto finale del festival affidato al violino dei fratelli salentini Alessandro e Massimo Quarta nella chiesa di San Francesco. Uno austero e controllato in abito scuro, l’altro in jeans e stile rock, porteranno sul palco un crescendo di energia, fino a un’esplosiva taranta, insieme all’orchestra del Boccherini diretta da GianPaolo Mazzoli. Biglietti nel primo settore: 12 euro intero e 10 euro ridotto; biglietti nel secondo settore: 8 euro intero e 6 euro ridotto.