“Lucca Classica“ con Elio, Bollani e Quarta Bros

La primavera a Lucca è anche sinonimo di musica, quella del Lucca Classica Music Festival, promosso dall’Associazione Musicale Lucchese e diretto da Simone Soldati, che da nove anni trasforma la città in un auditorium diffuso. E’ in programma dal 26 aprile al 1° maggio con quasi 70 appuntamenti.

Tra gli ospiti, come sempre, tante stelle, tra le quali spiccano Elio di Elio e le Storie tese con uno spettacolo in prima nazionale dal titolo “Ma cosa dici quando dici opera?” (mercoledì 26 aprile, ore 21:15, Teatro del Giglio), Stefano Bollani, reduce dai grandi successi della trasmissione “Via dei Matti n.0”, con il nuovo tour “Piano Solo” (sabato 29 aprile, ore 21:15, Teatro del Giglio) e i fratelli Alessandro e Massimo Quarta, due violinisti tanto diversi quanto bravi, l’uno un po’ rock, l’altro più “classico” (lunedì 1° maggio, ore 17, Chiesa di San Francesco).

La “formula magica” di Lucca Classica, anche per questa edizione, prevede incontri, appuntamenti dedicati ai bambini e alle famiglie, momenti musicali in giro per la città, conferenze e visite guidate alla scoperta dei luoghi più belli del centro storico. Tra queste, si segnala l’itinerario botanico e musicale sulle straordinarie Mura monumentali con Marco Pardini, apprezzatissimo etnobotanico, scrittore e divulgatore, accompagnato dal Quintetto Lucensis (lunedì 1° maggio, ore 15). In programma anche l’omaggio a Italo Calvino per i 100 anni dalla sua nascita; un percorso dedicato a Niccolò Paganini; un appuntamento sul rapporto tra la fisica e il suono con Vincenzo Schettini, il professore che spopola tra i giovanissimi sui social con “La fisica che ci piace” (30 aprile, ore 16).

I biglietti. Per i concerti di Elio, Bollani e dei Quarta Bros, i biglietti sono in vendita sul circuito Ticketone (link) e alla biglietteria del Teatro del Giglio. Per tutti gli altri appuntamenti e i concerti che prevedono un biglietto, sarà allestita una biglietteria dedicata, nei giorni del festival, secondo questo calendario: giovedì 27 aprile all’auditorium del Boccherini dalle 16 alle 22; venerdì 28, sabato 29, domenica 30 aprile al Real Collegio dalle 9 alle 19; lunedì 1° maggio al Real Collegio dalle 9 alle 11. Il programma completo e tutti i dettagli su www.luccaclassica.it.