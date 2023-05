Lucca Classica 2024 svelate le date: dal 24 al 28 aprile

LUCCA

Una grande festa della musica, una celebrazione della bellezza della città di Lucca e una cassa di risonanza per la sua ricchissima vita culturale. La nona edizione del Lucca Classica Music Festival, conclusasi poco più di una settimana fa, è stata un grande successo e l’eco ancora aleggia nelle piazze e nei palazzi che l’hanno ospitata. È grande la soddisfazione per l’Associazione Musicale Lucchese che la organizza da 10 anni. Il presidente dell’Associazione, Marco Cattani, e il direttore artistico del Festival, Simone Soldati, comunicano intanto le date della prossima edizione di Lucca Classica che si terrà dal 24 al 28 aprile 2024. "Stiamo lavorando al programma – fanno sapere Cattani e Soldati – e sarà un anno importantissimo per i 10 anni del Festival, i 60 anni dell’Associazione Musicale Lucchese e ovviamente per il centenario della morte di Giacomo Puccini. L’obiettivo è quello di consolidare e far crescere il festival, consapevoli del valore di questa edizione e delle potenzialità della manifestazione. Siamo davvero soddisfatti per il tutto esaurito dei concerti di Elio e Stefano Bollani, il grande successo del finale con i fratelli Quarta e l’Orchestra del Conservatorio “Boccherini” e le migliaia di presenze registrate nei vari appuntamenti“.