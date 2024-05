Lucca città più green in Toscana. Coloriamo con i fiori la città

Lucca è la città più green della Toscana, secondo la classifica di Ecosistema Urbano 2023, il report di Legambiente, se si prendono in considerazione il verde urbano, la vegetazione delle Mura e dei giardini privati, l’orto botanico e le aree protette che coprono circa il 10% del territorio. La flora lucchese non si limita alla città ma si estende anche alle aree geografiche limitrofe; infatti, nella zona di Lucca e provincia è presente una ricca flora perché il territorio è molto vario e ogni ambiente costituisce un regno vegetale e presenta una propria flora caratteristica.

Ci sono parchi e riserve naturali nella zona della Garfagnana dove sono presenti molte foreste che si interrompono solo nel fondovalle e che sono composte da castagni, querce, betulle e noccioli. Oltre i 1.000 metri troviamo le faggete in cui domina incontrastato il faggio e, salendo ancora di più, oltre i 1.400 metri, crescono vaste praterie e brughiere di mirtilli. In Garfagnana è presente anche il Parco dell’Orecchiella, un luogo ricco di vegetazione, dove oltre al castagno e al faggio possiamo ammirare l’abete, il carpino nero e il salice. Se invece ci spostiamo vicino al Lago di Massaciuccoli, il lago più grande della Toscana, la vegetazione cambia e possiamo trovare l’olmo campestre, il mirto, il melo selvatico, il leccio, il carpino bianco, il giunco e la sequoia. Molto interessante è anche la vegetazione lungo il Serchio dove crescono pioppi e betulle che rendono ancora più bello camminare lungo le sponde del fiume e creano un ambiente davvero rilassante. Il verde più caratteristico di Lucca è però quello delle sue meravigliose Mura storiche (Parco delle Mura urbane): qui, in un percorso di 4 km, possiamo trovare, nei bastioni più antichi, stupendi pioppi, olmi e lecci (specie originarie della zona) ma anche platani e tigli che creano una bellissima cornice per tutto il centro storico, soprattutto durante la bella stagione.

All’interno della città ci sono poi parchi, come quello di Villa Bottini in cui troviamo il platano più grande della Lucchesia, e meravigliosi giardini, come quello di Palazzo Pfanner ricco di siepi di alloro, magnolie, cespugli di ortensie, agrumi in vasi di cotto e boschetti di bambù. E poi, camminando per la città, possiamo godere del profumo delle magnolie di Corso Garibaldi oppure osservare Torre Guinigi e il suo particolare giardino pensile formato da antichi lecci sempreverdi. Concludiamo il nostro omaggio al verde di Lucca parlando dell’orto botanico, vera perla della città, fondato nel 1820 da Maria Luisa di Borbone. Questo prezioso e gradevole luogo comprende, tra le altre cose, un bellissimo arboreto che ospita oltre duecento specie tra alberi e arbusti; qui è possibile ammirare il monumentale cedro del Libano, il bosso delle baleari e il pino himalayano. Ci sono anche camelie e rododendri ma anche alberi e arbusti sempreverdi mediterranei come i ginepri, il mirto e i pungitopo e molto altro ancora. Lucca è davvero green!