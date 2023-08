"Lucca: Che ci fa una lampada moderna sul monumento al 'palazzo rosso'?"

"Che ci fa una lampada moderna che da anni è stata infissa sul monumento davanti al ‘palazzo rosso‘ nel primo tratto fra il Tempietto e l’autostrada?".

Se lo chiede Francesco Colucci dei Riformisti Toscani che da tempo hanno richiamato l’attenzione dell’opinione pubblica sull’Acquedotto del Nottolini. Nei giorni scorsi era stato richiesto lo sfalcio delle erbe che il Comune ha effettuato. Ora, a tenere banco, è una lampada che si accende al passaggio di auto e pedoni e che è collegata ai fili della illuminazione pubblica.

"Chi l’ha impiantata sul monumento? Chi l’ha collegata? Difficile credere siano stati i privati – spiega Colucci – anche perché nel caseggiato abita un ex assessore comunale e allora non rimane che pensare al Comune di Lucca. Un ente pubblico che deturpa un suo monumento. Cosa dire di una Soprintendenza che tortura per oltre un anno di residenti di San Concordio e obbliga il Comune ad ingenti spese per salvaguardare un ponticello agricolo, come ce ne sono centinaia sul territorio lucchese, tombato da decenni e che rimarrà tombato per i secoli a venire e non si accorge di manomissioni ad un pregevole monumento ottocentesco?".

Un altro mistero, secondo Colucci, è quello relativo al cornicione in alto del monumento, sopra gli archi attraversati dalla via Consani che sta cedendo sotto la spinta delle decine e decine di Tir che transitano su via Consani a velocità autostradale. "Possibile che Soprintendenza e Comune non se ne siano accorti? Aspettiamo che precipiti tutto – conclude Colucci – magari in testa a qualche passante? Sulla via Consani, ai due lati del monumento vanno posti dei dissuasori per rallentare il traffico pesante, prima di disastri annunciati. Rinnoviamo la richiesta al Sindaco perché nomini un responsabile per l’Acquedotto del Nottolini".