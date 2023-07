LUCCA: Casolari in Vendita con Cucina, 5 Camere e 8 Bagni

Vediamo quali sono le caratteristiche di alcuni dei casolari in vendita presso la Tenuta di Forci. “Segalato” è un’ex casa di caccia, mentre “Sorgente” è la vicina fattoria.

La prima – si legge nella scheda a cura dell’Agenzia di comunicazione “ZedComm”, "si caratterizzerà per l’ampia zona giorno con cucina, cinque camere doppie e otto bagni per un totale di 650 mq di superficie; Sorgente, una volta ristrutturato, comprenderà una zona giorno, una cucina, quattro camere doppie e cinque bagni per un totale di 560 mq di superficie. Gli edifici sono circondati da circa 4 ettari di terreno con piscina e ampie viste panoramiche. Vi è inoltre “Palazzina”, un’unica cascina storica circondata da circa un ettaro di terreno con piscina; una volta ristrutturata, la superficie di 380 mq sarà composta da una zona giorno, una cucina, quattro camere matrimoniali e cinque bagni".

Prosegue la nota di ZedComm: "Villa di Forci è invece il cuore della tenuta, circondata da una fattoria, da un’ampia corte con ulteriori edifici e da due frazioni sulla sommità occidentale, dove verranno sviluppati alloggi che verranno messi in affitto o utilizzati per ritiri spirituali. La fattoria comprenderà un ristorante, un negozio di prodotti agricoli, uno spazio artistico, una cappella per concerti e cerimonie speciali. La ristrutturazione dei casali avverrà secondo un progetto specifico con requisiti di eco-sostenibilità".