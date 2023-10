Lucca, case sempre al top. I prezzi salgono del 4,23%

Lucca sempre più al vertice del mercato immobiliare regionale e nazionale. Secondo la lettura dei dati di Immobiliare.it, Il Sole 24 Ore e i valori dell’Osservatorio Mercato Immobiliare, i prezzi al metro quadro delle abitazioni del centro storico cittadino nel settembre scorso sono aumentati di un 4,23 per cento. Oggi servono 3231 euro a metro quadro a chi vuole investire dentro le Mura, una cifra nettamente superiore a quella registrata in Toscana (2503 euro al metro quadro) e vicinissima a quella provinciale che si attesta a 3260 euro al metro quadro, dove a tirare è ovviamente il dato di Forte dei Marmi. Più bassi i dati invece del comune capoluogo dove in media le abitazioni costano 2088 euro al metro quadro.

"Il centro storico – conferma Natale Mancini di Casamica Real Estate – ha valori molto alti. Invece per le zone ad ovest della città dove la richiesta è maggiore paradossalmente i prezzi sono diminuiti mediamente rispetto al settembre 2022 del - 8 per cento circa, a nord della città intorno al 10 per cento in meno mentre la parte est e sud della città ha avuto aumenti medi del 5 per cento".

Alla luce di questi dati, le dinamiche macro-economiche e geopolitiche che accompagnano il 2023 sembrano confermare la fine del mini ciclo immobiliare pandemico 2020-2022 e l’inizio di un nuovo ciclo normalizzato.

"L’avvio di questo nuovo ciclo, almeno per tutto il 2023 e per la prima metà del 2024 – aggiunge Mancini – sarà per lo più caratterizzato da un livello di tassi di interesse non più ai minimi storici come è stato tra il 2017 e il 2021, quindi con compravendite in calo a livello nazionale ma sempre ed abbondantemente sopra la media del periodo 20132022".

Lucca resta una delle zone più ambite, a luglio scorso, secondo il Sole24 Ore, il valore degli immobili a Lucca è cresciuto nell’ultimo anno più che in tutte le altre città toscane (+8 per cento).

Fabrizio Vincenti