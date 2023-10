Lucca capofila del “green“. Prima città della Toscana secondo Legambiente

Diffuso il rapporto ecosistema urbano di Legambiente e Ambiente Italia relativo alle 105 città capoluogo italiane, dal quale è possibile leggere lo stato di salute che riguarda cinque macroaree: aria, acqua, rifiuti, mobilità e ambiente. Il rapporto è stato appena pubblicato su “Il Sole24Ore”. Ben 19 parametri raccolti e tradotti in dati che restituiscono una fotografia attendibile riguardante importanti performance delle città. All’interno del rapporto, ovviamente, troviamo anche Lucca che si attesta, nella classifica generale, quindi nella media nazionale, al 31° posto in classifica: una posizione del tutto soddisfacente, pensando anche che si tratta del primato regionale. Ma andiamo a leggere i dati emersi. Per quanto riguarda gli alberi ogni 100 abitanti, il Comune è al 52° posto, mentre per le isole pedonali in metri quadri ogni 100 abitanti è in vetta alla classifica con il 1° posto. Nel solare pubblico espresso in KW ogni 1000 abitanti, un poco lusinghiero 90° posto mentre per l’uso efficiente di suolo si piazza al 30° posto. Per quanto concerne il biossido di azoto, il nostro capoluogo è alla 38a posizione e 47a per quanto riguarda l’ozono. Ancora parlando di qualità dell’aria,la concentrazione media di Pm10 incasella Lucca al 68° posto.

Passiamo all’acqua con i consumi idrici domestici espressi in litri per abitante al giorno: la nostra città la troviamo al 54° posto, mentre per la dispersione idrica alla 40a posizione. Voltiamo pagina e parliamo di mobilità: l’infrastrutturazione per ciclabilità piazza la città delle Mura al 43° posto, mentre l’offerta del trasporto pubblico la vede al 46° posto. Il parametro dei passeggeri del trasporto pubblico locale (passeggeriabitanti) vede Lucca nella metà classifica con la 50a posizione mentre il tasso di motorizzazione la colloca al 73° posto.

Il triste capitolo vittime della strada (morti e feriti ogni 1000 abitanti), vede Lucca al poco rassicurante 79° posto. Per quanto riguarda le ZTL (mq ogni 1000 abitanti) Lucca è virtuosa e si piazza al 9° posto. Ed eccoci al capitolo rifiuti.

Raccolta differenziata in percentuale sul totale, vede la città all’ottima 11a posizione, mentre per i rifiuti prodotti (kg pro capite), vedono la città al 92° posto. Da segnalare che i dati sul verde urbano sono dell’Istat, mentre il tasso di motorizzazione e incidenti stradali proviene dal rapporto Aci-Istat. L’uso efficiente del suolo è stato elaborato da Legambiente su dati Ispra. La lucchesia, insomma, si presenta tra le città capoluogo migliori del panorama nazionale. Con dati in alcuni casi virtuosi e altri che, indubbiamente, hanno ancora ampi margini per guadagnare posizioni in rialzo.

