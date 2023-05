Lucca Capitale della Cultura piace “Siamo pronti a fare la nostra parte“

Sono molto positive le prime reazioni all’annuncio della candidatura di Lucca a Capitale italiana della cultura per il 2026.

A compiacersi della scelta dell’amministrazione Pardini è prima di tutto Confcommercio Province di Lucca e Massa.

"Così come avevamo già avuto modo di dire a suo tempo di fronte alla candidatura di Viareggio per l’anno 2024 – affermano il presidente e la direttrice dell’associazione, Rodolfo Pasquini e Sara Giovannini – ben vengano tutte quelle iniziative volte a valorizzare le straordinarie bellezze monumentali, culturali e artistiche dei nostri territori. L’auspicio è che quella di Lucca possa essere una candidatura in grado di creare sinergie anche con le realtà limitrofe, a partire ad esempio dai territori di Viareggio e Pescaglia nel segno di Giacomo Puccini. Confcommercio – chiude l’associazione – è naturalmente a piena disposizione per offrire il proprio contributo a sostegno di questa autorevole candidatura".

Nel segno dell’apprezzamento per la scelta, sono anche le prime reazioni politiche, per il momento tutte proveniente dal centrodestra.

"E’ una candidatura credibile e inclusiva. Aperta al territorio, lontana dalle polemiche e litigi con cui, tra il 2021 ed il 2022, Tambellini e Del Ghingaro divisero Lucca e Viareggio nel nome di Puccini", dichiarano il deputato e capogruppo in Commissione Cultura alla Camera di Fratelli d’Italia Alessandro Amorese, il consigliere regionale Vittorio Fantozzi, il deputato Alessandro Amorese e il coordinatore comunale Marco Martinelli.

"Lucca – aggiungono – ha tutte le carte in regola, sosterremo con impegno e energie la decisione del Comune di Lucca e del sindaco Pardini. Il percorso è sicuramente ambizioso ma la tradizione culturale di Lucca lo impone. Una città al centro di un territorio ricco di eccellenze tra monumenti e paesaggi unici. Sarà una candidatura che contribuirà ad un unire le altre realtà della provincia, perché l’occasione è unica per tutti e potrebbe portare risultati importanti e duraturi per l’intero territorio provinciale".

Soddisfazione viene espressa anche dal consigliere regionale e responsabile della cultura per la Toscana della Lega, Massimiliano Baldini.

"Faccio i complimenti al sindaco Pardini ed a tutta la sua giunta – spiega Baldini – si tratta di una grande opportunità, non solo per il capoluogo ma per l’intera provincia e bene ha fatto Pardini a fare appello a tutte le risorse che possono provenire dall’intero comprensorio con un approccio intelligente e teso a coinvolgere ogni ricchezza culturale per rafforzare la proposta. Il 2026 – conclude il consigliere regioanle dela Lega – è anche l’anno del centenario della prima di Turandot e quindi è’ fisiologico pensare ad un progetto che, in continuità con le stesse Celebrazioni Pucciniane del 2024, guardi al Maestro come punto di riferimento unificante per i tanti comuni lucchesi dove Puccini ha segnato il suo percorso di vita".

Fabrizio Vincenti