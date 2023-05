Lucca, botte e minacce alla moglie. Le puntava anche la pistola: 3 anni e 10 mesi di carcere

Lucca, 17 maggio 2023 – Condannato a complessivi 3 anni e 10 mesi di reclusione un cinquantenne finito sotto processo per maltrattamenti alla moglie e porto abusivo di arma da fuoco. Una pena ridotta di un terzo grazie alla scelta del rito abbreviato davanti al gup Antonia Aracri. La vicenda era emersa alcuni mesi fa e a gennaio l’uomo era stato raggiunto anche da una misura cautelare in carcere poi attenuata in arresti domiciliari (in altra abitazione) con braccialetto elettronico.

Secondo quanto emerso al processo, l’uomo picchiava e maltrattava la moglie in modo sistematico da anni, ma lei, pur essendo finita più volte in ospedale, non l’aveva mai denunciato. La situazione qualche mese fa era tuttavia esplosa. Lui le aveva puntato addosso prima un coltello poi una pistola carica e a quel punto lei era fuggita di casa. Era stata la figlia a dare l’allarme al centro antiviolenza “La Luna“ e la donna era stata ospitata in una struttura protetta.

Le indagini dei carabinieri di San Concordio avevano fatto emergere almeno 5 casi di accesso al pronto soccorso mascherati per paura come banali incidenti domestici. Al cinquantenne era stata sequestrata anche una pistola con matricola abrasa detenuta illegalmente ed era stato arrestato. Ora la condanna a 2 anni e 4 mesi per maltrattamenti, con risacimento di 50mila euro alla moglie, più un anno e 6 mesi per la pistola illegale.