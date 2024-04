Lucca-Aulla, nuove critiche: "Disagi per residenti e turisti"

"Si riparte con una stagione di passione per tutti i pendolari della linea ferroviaria Lucca- Aulla, in particolare nel tratto Castelnuovo Garfagnana Aulla dove, a quanto sembrerebbe, il transito verrà nuovamente interrotto per tutto il periodo estivo, a causa del proseguimento dei lavori". Questo l’allarme lanciato in questi giorni da Simone Simonini, candidato a sindaco nelle prossime elezioni amministrative per il comune di Molazzana. "Non è possibile trovarsi per il quinto anno consecutivo senza un servizio garantito e indispensabile, soprattutto per le zone periferiche e montane. Stupisce e dispiace che se ne parli poco, anzi per niente, in Mediavalle e Garfagnana, come se non ci fosse la piena contezza di quanto il servizio sia fondamentale. Se da una parte, infatti - argomenta Simonini -, sono importanti gli investimenti e i lavori di manutenzione o miglioria, dall’altra non è possibile tagliare ogni anno il servizio per tutto il periodo estivo a causa di lavori che, a detta di alcuni esperti in materia, non dovrebbero imporre la chiusura totale come in passato. Se gli studenti non subiranno disagi - prosegue Simonini-, a pagarne le conseguenze più pesanti, oltre ai pendolari e agli abbonati, sarà una gran fetta del comparto turistico, poiché solo chi usa la strada ferrata quotidianamente può rendersi realmente conto di quanti turisti si muovano sui treni per raggiungere le nostre località durante il periodo estivo. Una situazione, questa, che rischia tra l’altro di appesantire anche la nostra viabilità, già sottodimensionata, con il notevole aumento del flusso di automezzi in circolazione, tra i veicoli messi su strada in sostituzione dei treni e le auto di chi dovrà viaggiare per necessità e spostarsi a Valle autonomamente".

"A completezza dell’analisi, possiamo ipotizzare realisticamente una situazione che rischia di essere più difficoltosa del previsto, anche in quanto gli stessi automezzi sostitutivi, per esperienze pregresse molto critiche, non potranno eguagliare il servizio ferroviario per tempistica, certezza e comodità. La speranza - conclude -, rimane quella che i lavori siano effettuati concretamente e secondo una precisa tabella di marcia e non con modalità simili a quelle dell’anno passato e arrivi l’interessamento in merito di esponenti istituzionali che si facciano carico di valutare la situazione e di mitigarne i possibili effetti sulla popolazione".

Fio. Co.